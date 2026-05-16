Saint-Goazec

Les hortensias, une collection majeure.

Domaine de Trévarez Saint-Goazec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-11

Les hortensias, une collection majeure.

Visites, ateliers, animations pour les familles et les individuels… Tout au long de la saison hortensia , divers rendez-vous proposent des moments privilégiés de découvertes et d’échanges au cœur de la troisième collection du parc.

Fleur emblématique de la Bretagne, l’hydrangea, plus communément appelé hortensia , constitue la troisième collection majeure du parc et reste incontestablement la vedette de l’été. Aujourd’hui, le parc abrite 120 variétés réparties sur 12 espèces. De la symbolique fleur boule aux espèces grimpantes, en passant par les petits arbres, cette collection offre une introduction à la diversité des formes, des couleurs, des fleurs et des feuilles.

Tout au long de la saison hortensias , venez vous promener au coeur de la collection, plonger dans un bain de couleur et vous perdre dans les allées du parc.

Les dimanches 12, 19 et 26 juillet, visites et ateliers seront proposés pour de belles récréations végétales à vivre au cœur de la collection. .

Domaine de Trévarez Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne

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L’événement Les hortensias, une collection majeure. Saint-Goazec a été mis à jour le 2026-06-20 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou