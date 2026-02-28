Les huiles et les farines de Laurette Lingé

Les huiles et les farines de Laurette

La Maison Neuve Lingé Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-08 16:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-04-08 2026-06-20 2026-07-08

Découvrons la methode utilisée par Laure pour produire sa farine et son huile sur son exploitation d’Azay-le-Ferron.

L’histoire des Saveurs Ferronnaises est avant tout une affaire de famille et de terre. David Lavergne reprend exploitation agricole paternelle et développe son propre silo pour valoriser les céréales cultivées sur place. Quelques années plus tard c’est sa fille Laure qui revient sur l’exploitation avec une idée claire transformer ces graines en produits artisanaux. Elle crée les Huiles de Laurette, extraites à froid pour préserver toutes leurs qualités nutritionnelles et gustatives et Les Farines Ferronnaises, moulues sur meule de pierre selon des méthodes traditionnelles. Toutes sont issues de graines récoltées sur la ferme familiale ou chez des voisins et sélectionnées avec soin. Une dégustation à base des produits de la ferme vous sera proposée en fin de visite. .

La Maison Neuve Lingé 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28 accueil@destination-brenne.fr

English :

Let’s find out how Laure produces her flour and oil on her farm in Azay-le-Ferron.

