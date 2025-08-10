Les Hurle-Vents Théâtre du centaure Camille Elbeuf

Elbeuf

Les Hurle-Vents Théâtre du centaure Camille

2 rue Augustin Henry Elbeuf Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 18:00:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-11 2026-12-12 2026-12-13

D’APRÈS LES ÉCRITS DE ANNE, BRANWELL, CHARLOTTE ET EMILY BRONTË

1H / DÈS 8 ANS / TARIF EXCEPTIONNEL 5 > 26 €

Suite à l’annulation en janvier 2026 d’Entre chiens et loups due à la blessure d’un artiste, le Cirque-Théâtre et le Théâtre du Centaure avaient très envie de pouvoir reporter le rendez-vous manqué.

Les retrouvailles se joueront autour des premières du nouveau spectacle de la compagnie, mis en piste par Camille Les Hurle-Vents. Cette création chorégraphique, poétique et visuelle nous transporte dans les années 1850, à travers les mémoires de Charlotte Brontë, voix du féminisme naissant et survivante d’une fratrie partie trop tôt. Portée par quatre chevaux noirs (deux frisons hollandais et deux chevaux portugais) et quatre artistes équestres de haut niveau, cette pièce est une quête de symbiose entre l’humain et le vivant, où chaque mouvement haute école* ou voltige devient le langage d’une famille emportée dans la tempête. Présente sur scène, la chanteuse Céline Hänni, fondue dans sa harpe celtique comme dans un deuxième corps, prête sa voix profonde à des ballades folks, ainsi qu’à des lettres, poèmes et romans des Brontë. Le pincement des cordes se mêle au martèlement des sabots sur le sol, son timbre étrange et sa voix presque animale se fondent au souffle des chevaux. Un spectacle d’une grande poésie visuelle, où équilibre et tumultes de l’âme se répondent.

*La basse école correspond à un premier niveau de dressage équestre incluant les fondamentaux (maîtrise des allures, exécution de figures simples…), tandis que la haute école en représente le niveau le plus avancé, visant une forme d’élégance et la réalisation de figures spectaculaires.

BORD DE PISTE

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation du sam. 12 déc. .

2 rue Augustin Henry Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 13 10 50 billetterie@cirquetheatre.com

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English : Les Hurle-Vents Théâtre du centaure Camille

L’événement Les Hurle-Vents Théâtre du centaure Camille Elbeuf a été mis à jour le 2026-06-24 par Seine-Maritime Attractivité