Les Improbables en concert Camping du plan d’eau Céaux-d’Allègre

Informations pratiques

Céaux-d’Allègre

Les Improbables en concert

Camping du plan d’eau 302 impasse du camping Céaux-d’Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Les Improbables, c’est de la chanson française revue style blues ! De Georges Brassens à Bill Deraime ….

Une voix , une présence et des musiciens de talent. Une belle soirée en perspective à Céaux d’Allègre !

Pour le repas réservation obligatoire.

.

Camping du plan d’eau 302 impasse du camping Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 66 81 23 campingduplandeau43@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Improbables is French chanson revisited blues-style! From Georges Brassens to Bill Deraime ….

A voice, a presence and talented musicians. A great evening in Céaux d’Allègre!

Reservations essential for meals.

L’événement Les Improbables en concert Céaux-d’Allègre a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay