Les Improbables en concert Camping du plan d’eau Céaux-d’Allègre
vendredi 31 juillet 2026 · Camping du plan d'eau · Céaux-d'Allègre
Informations pratiques
Céaux-d’Allègre
Les Improbables en concert
Camping du plan d’eau 302 impasse du camping Céaux-d’Allègre Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Les Improbables, c’est de la chanson française revue style blues ! De Georges Brassens à Bill Deraime ….
Une voix , une présence et des musiciens de talent. Une belle soirée en perspective à Céaux d’Allègre !
Pour le repas réservation obligatoire.
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Camping du plan d’eau 302 impasse du camping Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 66 81 23 campingduplandeau43@gmail.com
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English :
Les Improbables is French chanson revisited blues-style! From Georges Brassens to Bill Deraime ….
A voice, a presence and talented musicians. A great evening in Céaux d’Allègre!
Reservations essential for meals.
L’événement Les Improbables en concert Céaux-d’Allègre a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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