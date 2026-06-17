Marché des producteurs Céaux-d’Allègre
Marché des producteurs Céaux-d’Allègre vendredi 17 juillet 2026.
Céaux-d’Allègre
Marché des producteurs
camping du plan d’eau Céaux-d’Allègre Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 20:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Le marché des producteurs de l’épicerie céaux les cœurs aura lieu le vendredi 17 juillet de 18h à 20h au Camping du Plan d’Eau.
Il sera suivi du concert du groupe Tighttrope . Il sera possible de manger en réservant au 04 71 00 79 66
.
camping du plan d’eau Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes ceauxlescoeurs@gmail.com
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English :
The Cœurs farmers’ market will take place on Friday, July 17, from 6:00 p.m. to 8:00 p.m. at the Camping du Plan d’Eau.
It will be followed by a concert by the band Tighttrope. You can make a reservation for dinner by calling 04 71 00 79 66.
L’événement Marché des producteurs Céaux-d’Allègre a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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