Céaux-d’Allègre

Marché des producteurs

camping du plan d’eau Céaux-d’Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17 20:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Le marché des producteurs de l’épicerie céaux les cœurs aura lieu le vendredi 17 juillet de 18h à 20h au Camping du Plan d’Eau.

Il sera suivi du concert du groupe Tighttrope . Il sera possible de manger en réservant au 04 71 00 79 66

.

camping du plan d’eau Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes ceauxlescoeurs@gmail.com

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English :

The Cœurs farmers’ market will take place on Friday, July 17, from 6:00 p.m. to 8:00 p.m. at the Camping du Plan d’Eau.

It will be followed by a concert by the band Tighttrope. You can make a reservation for dinner by calling 04 71 00 79 66.

L’événement Marché des producteurs Céaux-d’Allègre a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay