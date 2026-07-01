Red Cosmic Orchestra en concert Camping du plan d’eau Céaux-d’Allègre
vendredi 24 juillet 2026 · Camping du plan d'eau · Céaux-d'Allègre
Informations pratiques
Céaux-d’Allègre
Red Cosmic Orchestra en concert
Camping du plan d’eau 302 impasse du camping Céaux-d’Allègre Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Les voilà de retour au camping pour une soirée exceptionnelle ! Leur mission ; faire danser, chanter, funker toute personne qui vient à leur rencontre. Pendant ce voyage cosmique, ils explorent les genres en proposant rock, funk, électro et hip hop.
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Camping du plan d’eau 302 impasse du camping Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 66 81 23 campingduplandeau43@gmail.com
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English :
They’re back at the campground for an unforgettable evening! Their mission: to get everyone who comes to see them dancing, singing, and grooving to funk. On this cosmic journey, they explore different genres, blending rock, funk, electro, and hip-hop.
L’événement Red Cosmic Orchestra en concert Céaux-d’Allègre a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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