Les Impromptus, Musée d’art et d’histoire, Genève
jeudi 22 octobre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Genève
Informations pratiques
Les Impromptus Jeudi 22 octobre, 18h30, 20h00 Musée d’art et d’histoire
Prix libre, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T18:30:00+02:00 – 2026-10-22T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-22T20:00:00+02:00 – 2026-10-22T21:00:00+02:00
Pour ce défilé-performance imaginé pour les escaliers du musée, l’artiste textile Vanessa Riera rassemble une communauté mixte réunissant des jeunes en situation de migration, des personnes dites « en rupture » ainsi que des participant.e.s en formation artistique. L’événement s’articule autour de l’upcycling de tissus et de l’empouvoirement de chacun.e.
Les Impromptus
La chorégraphe Cindy Van Acker développe des propositions conçues sur mesure, élaborées dans l’instant et nourries par une relation de proximité avec les oeuvres environnantes et le public. Cette nouvelle itération des Impromptus prend place au sein de l’exposition Observatoires. Carte blanche à John M Armleder.
Dans le cadre de la 4e édition de l’exposition-festival biennale Dance first. Think later
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/content# »}] [{« link »: « https://vanessariera.ch/ »}, {« link »: « https://ciegreffe.org/actualites/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Performances Dé(possession(s))
Impromptu III / Fondation de l’Hermitage © Mathilda Olmi
À voir aussi à Genève
- Visite flash pause déjeuner, Musée Rath, Genève 21 août 2026
- L’Orchestre de Chambre de Genève, Scène Ella Fitzgerald, Genève 21 août 2026
- Atelier Créez Votre Tablette de Chocolat, Autre lieu, Genève 22 août 2026
- Le Massacre de la Saint-Barthélemy, Musée international de la Réforme, Genève 22 août 2026
- Lecture pour enfants par l’autrice Noemi Michel, Théâtre de l’Orangerie, Genève 22 août 2026