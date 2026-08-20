Les Impromptus, Musée d’art et d’histoire, Genève

Informations pratiques

Les Impromptus Jeudi 22 octobre, 18h30, 20h00 Musée d’art et d’histoire

Prix libre, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T18:30:00+02:00 – 2026-10-22T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-22T20:00:00+02:00 – 2026-10-22T21:00:00+02:00

Pour ce défilé-performance imaginé pour les escaliers du musée, l’artiste textile Vanessa Riera rassemble une communauté mixte réunissant des jeunes en situation de migration, des personnes dites « en rupture » ainsi que des participant.e.s en formation artistique. L’événement s’articule autour de l’upcycling de tissus et de l’empouvoirement de chacun.e.

Les Impromptus

La chorégraphe Cindy Van Acker développe des propositions conçues sur mesure, élaborées dans l’instant et nourries par une relation de proximité avec les oeuvres environnantes et le public. Cette nouvelle itération des Impromptus prend place au sein de l’exposition Observatoires. Carte blanche à John M Armleder.

Dans le cadre de la 4e édition de l’exposition-festival biennale Dance first. Think later

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/content# »}] [{« link »: « https://vanessariera.ch/ »}, {« link »: « https://ciegreffe.org/actualites/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Performances Dé(possession(s))

Impromptu III / Fondation de l’Hermitage © Mathilda Olmi