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Les incontournables (+ 7 ans), Musée d’arts de Nantes, Nantes

dimanche 27 septembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

Les incontournables (+ 7 ans), Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligne Tarifs : 8€ / 4€ / 2,50€ (adultes), 2,50€ (enfant de 7 à 17 ans). Gratuit pour les moins de 7 ans.

Les incontournables (+ 7 ans) 27 septembre et 15 novembre Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligne
Tarifs : 8€ / 4€ / 2,50€ (adultes), 2,50€ (enfant de 7 à 17 ans). Gratuit pour les moins de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T15:00:00+02:00 – 2026-09-27T16:00:00+02:00
Fin : 2026-11-15T15:00:00+01:00 – 2026-11-15T16:00:00+01:00

Rejoignez-nous pour une visite adaptée aux grands et aux petits à la découverte des tableaux de Georges de la Tour, Ingres, Claude Monet, etc.
Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2620040288010400285 »}]
Une visite guidée à faire en famille Chef d’œuvre

© Musée d’arts de Nantes

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