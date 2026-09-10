Les incontournables (+ 7 ans), Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Les incontournables (+ 7 ans) 27 septembre et 15 novembre Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligne

Tarifs : 8€ / 4€ / 2,50€ (adultes), 2,50€ (enfant de 7 à 17 ans). Gratuit pour les moins de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T15:00:00+02:00 – 2026-09-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-11-15T15:00:00+01:00 – 2026-11-15T16:00:00+01:00

Rejoignez-nous pour une visite adaptée aux grands et aux petits à la découverte des tableaux de Georges de la Tour, Ingres, Claude Monet, etc.

Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2620040288010400285 »}]

Une visite guidée à faire en famille Chef d’œuvre

© Musée d’arts de Nantes