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Les indispensables du cinéma Blow out place Dinan Le Croisic

Les indispensables du cinéma Blow out place Dinan Le Croisic mardi 16 juin 2026.

Lieu : place Dinan

Adresse : Cinéma Le Hublot

Ville : 44490 Le Croisic

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Le Croisic

Les indispensables du cinéma Blow out

place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 20:30:00
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16

Blow out
Les indispensables du cinéma

Tout public 1h49 De Brian De Palma Policier, Drame, Thriller
Avec: John Travolta, Nancy Allen, John Lithgow

Un soir, dans un parc, Jack Terry, ingénieur du son, enregistre des ambiances pour les besoins d’un film. Il perçoit soudain le bruit d’une voiture arrivant à vive allure. Un pneu éclate. Le véhicule fou défonce le parapet et chute dans la rivière. Jack plonge et arrache à la mort une jeune femme, Sally. Mais le conducteur est déjà mort…
 
Séance précédée d’une présentation analyse filmique
Réservation par le site du Hublot, ou en caisse.
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place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire   lehublotserviceclients@gmail.com

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English :

L’événement Les indispensables du cinéma Blow out Le Croisic a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44

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