Les indispensables du cinéma Blow out place Dinan Le Croisic

Le Croisic

Les indispensables du cinéma Blow out

place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 20:30:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Blow out

Les indispensables du cinéma

Tout public 1h49 De Brian De Palma Policier, Drame, Thriller

Avec: John Travolta, Nancy Allen, John Lithgow

Un soir, dans un parc, Jack Terry, ingénieur du son, enregistre des ambiances pour les besoins d’un film. Il perçoit soudain le bruit d’une voiture arrivant à vive allure. Un pneu éclate. Le véhicule fou défonce le parapet et chute dans la rivière. Jack plonge et arrache à la mort une jeune femme, Sally. Mais le conducteur est déjà mort…



Séance précédée d’une présentation analyse filmique

Réservation par le site du Hublot, ou en caisse.

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place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehublotserviceclients@gmail.com

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L’événement Les indispensables du cinéma Blow out Le Croisic a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44