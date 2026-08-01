Les indispensables du cinéma Le Voyage de Chihiro Cinéma Le Hublot Le Croisic

Informations pratiques

Le Croisic

Les indispensables du cinéma Le Voyage de Chihiro

Cinéma Le Hublot 4 rue du Traict Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Le voyage de Chihiro

Les indispensables du cinéma (en VO)

De Hayao Miyazaki avec Rumi Hiiragi, Yasuko Sawaguchi, Miyu Irino

Chihiro, une fillette de 10 ans, est en route vers sa nouvelle demeure en compagnie de ses parents. Au cours du voyage, la famille fait une halte dans un parc à thème qui leur paraît délabré. Lors de la visite, les parents s’arrêtent dans un des bâtiments pour déguster quelques mets très appétissants, apparus comme par enchantement. Hélas cette nourriture les transforme en porcs. Prise de panique, Chihiro s’enfuit et se retrouve seule dans cet univers fantasmagorique ; elle rencontre alors l’énigmatique Haku, son seul allié dans cette terrible épreuve…



Réservation par le site du Hublot, ou en caisse. .

Cinéma Le Hublot 4 rue du Traict Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehublotserviceclients@gmail.com

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English :

L’événement Les indispensables du cinéma Le Voyage de Chihiro Le Croisic a été mis à jour le 2026-08-13 par ADT44