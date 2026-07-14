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Les inoubliables Les Visiteurs Granville

dimanche 23 août 2026 · Granville

Les inoubliables Les Visiteurs Granville

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
7 Boulevard d'Hauteserve
Ville
50400 Granville
Département
Manche
Tarif

Granville

Les inoubliables Les Visiteurs

7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 18:00:00
fin : 2026-08-23 20:00:00

Date(s) :
2026-08-23

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En l’an de grace 1123, le comte de Montmirail et son fidèle écuyer, Jacquouille la Fripouille, se retrouvent propulsés en l’an 1992 apres avoir bu une potion magique fabriquée par l’enchanteur Eusaebius, censée leur permettre de se défaire d’un terrible sort.

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7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27  granville@cine-movida.com

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English : Les inoubliables Les Visiteurs

L’événement Les inoubliables Les Visiteurs Granville a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Granville Terre et Mer

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