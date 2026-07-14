Les inoubliables Les Visiteurs Granville
dimanche 23 août 2026 · Granville
Informations pratiques
Granville
Les inoubliables Les Visiteurs
7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 18:00:00
fin : 2026-08-23 20:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Un film culte toutes les 3 semaines dans votre cinéma Le Select de Granville.
Découvrez ou redécouvrez ce classique du cinéma sur grand écran !
En l’an de grace 1123, le comte de Montmirail et son fidèle écuyer, Jacquouille la Fripouille, se retrouvent propulsés en l’an 1992 apres avoir bu une potion magique fabriquée par l’enchanteur Eusaebius, censée leur permettre de se défaire d’un terrible sort.
De Jean-Marie Poiré |Avec Jean Reno, Christian Clavier, Valérie Lemercier .
7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
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English : Les inoubliables Les Visiteurs
L’événement Les inoubliables Les Visiteurs Granville a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Granville Terre et Mer
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