Les insectes en chute libre. Une rencontre Graines de sciences Auditorium Simone Veil Bruz Mardi 28 avril, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, réservation conseillée

Joan Van Baaren, du laboratoire Ecobio de Rennes I nous exposera les causes de la chute des populations d’insectes et les actions que chacun peut mener pour la limiter.

La biodiversité est en fort déclin, en particulier les insectes, pourtant à l’origine de nombreux services écosystémiques comme la pollinisation ou le contrôle des insectes ravageurs. Pesticides et changement climatique en sont les principales causes. Nous pouvons agir pour limiter ce déclin par la diversification végétale, en milieu agricole autant qu’urbain. Venez découvrir les actions à mettre en place et ce que chacun peut faire à son niveau !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-28T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-28T22:00:00.000+02:00

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0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/conference-debat/les-insectes-en-chute-libre

Auditorium Simone Veil Bruz, rue des Planches Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



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