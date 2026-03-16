Littérature et environnement : petit parcours en forêt Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Mercredi 29 avril, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, réservation conseillée

La « littérature environnementale » : que permet-elle de dire et de faire, comment la sensibilisation par la littérature permet-elle de développer un autre rapport au monde ?

Lors de cette rencontre, Gaëlle Debeaux, maîtresse de conférences en littérature générale et comparée à l’université Rennes 2, explorera des œuvres romanesques et poétiques qui placent les espaces naturels au cœur du texte.

Avec l’aide de textes théoriques et philosophiques nous verrons comment la forêt, loin d’être un simple décor comme dans certains contes, peut être un espace avec lequel les personnages cohabitent, de leur plein gré ou par la force des choses ; il ne s’agit plus d’exploiter ses ressources, ni de s’y fondre en devenant animal, mais d’entrer en relation avec elle en apprenant à la connaître et à lui parler. Nous verrons aussi que la science-fiction peut nous aider à mieux vivre dans un monde en crise, en imaginant un futur possible par-delà la crise climatique et environnementale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-29T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-29T22:00:00.000+02:00

1

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/rencontre-litteraire/litterature-et-environnement-petit-parcours-en-foret

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

