Place aux jeux ! Médiathèque – Le Grand Logis Bruz
Place aux jeux ! Médiathèque – Le Grand Logis Bruz mercredi 20 mai 2026.
Place aux jeux ! Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Mercredi 20 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine
Après-midi autour de jeux de société sur la thématique de la Bretagne.
La Médiathèque vous invite à un après-midi ludique autour de la Bretagne ! Venez partager un moment convivial et amusant en famille ou entre amis, et plongez dans l’univers breton à travers une sélection de jeux de société thématiques.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-20T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-20T18:30:00.000+02:00
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0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/lecture/place-aux-jeux
Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine
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