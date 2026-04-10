Place aux jeux ! Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Mercredi 20 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine

Après-midi autour de jeux de société sur la thématique de la Bretagne.

La Médiathèque vous invite à un après-midi ludique autour de la Bretagne ! Venez partager un moment convivial et amusant en famille ou entre amis, et plongez dans l’univers breton à travers une sélection de jeux de société thématiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-20T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-20T18:30:00.000+02:00

1

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/lecture/place-aux-jeux

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

