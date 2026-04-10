Aveu de tendresse : rencontre avec Cécile Cayrel Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Mercredi 20 mai, 18h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, réservation conseillée

Venez échanger avec l’autrice et partager un moment convivial autour de son dernier roman Aveu de tendresse (La Tribu).

C’est l’histoire de Samuel, un trentenaire solitaire qui vit à Rennes et enchaîne les missions d’intérim dans une usine de surgelés. Fatigué de sa solitude, il décide d’adopter un compagnon… un poisson clown prénommé Betty. Ce choix anodin devient le point de départ d’un récit singulier aussi drôle que loufoque.

Cécile Cayrel est autrice et artiste associée au Collectif les Ateliers du Vent, à Rennes. Elle écrit des romans, des nouvelles et du théâtre. Depuis 2025, elle joue « Si rien n’est vrai », un seule-en-scène portant sur notre rapport à la vérité et au mensonge, notamment dans la fiction. Elle anime de nombreux ateliers d’écriture.

En partenariat avec la librairie Page5

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-20T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-20T20:00:00.000+02:00

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0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/rencontre-d-auteur/aveu-de-tendresse-rencontre-avec-cecile-cayrel

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



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