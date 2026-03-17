MoJurZiKong – spectacle jeune public Le Grand Logis Bruz Mercredi 6 mai, 15h00 Sur réservation, de 6€ à 8€

Embarquez pour une folle épopée spatiale, un ballet de silhouettes rétro-futuro-projetées et d’instruments électro-analogico-acoustiques, entre cinéma d’animation et culture pop.

En raison d’une grave avarie, le navire interstellaire d’une grande expédition se trouve contraint de faire escale dans une galaxie inconnue. L’équipe, dirigée par la capitaine Vasarelle, découvre la planète Paterre sur laquelle se croisent entre autres des dinosaures, un cowboy, une grand-mère minière…

Cette planète contient en son sein un précieux minerai dont l’utilisation détournée met en péril le MoJurZikong lui-même, ce dinosaure intergalactique à l’origine de la création de Paterre… Embarquez pour une folle épopée spatiale, un ballet de silhouettes rétro-futuro-projetées et d’instruments électro-analogico-acoustiques, entre cinéma d’animation et culture pop.

**Goûter offert après la représentation !**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-06T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-06T16:00:00.000+02:00

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accueil.grandlogis@ville-bruz.fr 0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/

Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



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