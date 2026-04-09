[Bruz] Repair café Tiers lieu Plan B au Manoir de la Noé, 26 Rue de la Noé, 35170 Bruz Bruz Samedi 9 mai, 09h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

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L’association Bruz Citoyenneté propose un Repair Café dans le tiers lieu Plan B au Manoir de la Noé de 9h30 à 12h. Venez réparer vos petits appareils électriques domestiques, vos vélos et vos machines à coudre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-09T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-09T12:00:00.000+02:00

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Tiers lieu Plan B au Manoir de la Noé, 26 Rue de la Noé, 35170 Bruz 26 Rue de la Noé, 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



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