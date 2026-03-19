Atelier musical parent/enfant « Je découvre les percussions » Médiathèque, salle Sésame Bruz Mercredi 6 mai, 10h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit. Sur réservation

Une bulle musicale à partager entre parent et enfant. En partenariat avec l’Ecole de Musique Rive Sud. Dès 4 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-06T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-06T11:15:00.000+02:00

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0299053060 mediatheque@ville-bruz.fr http://mediatheque-bruz.fr

Médiathèque, salle Sésame 10 avenue du Général de Gaulle, Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



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