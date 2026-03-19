Mini tournoi Mario Kart Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Mercredi 6 mai, 14h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit. Sur inscription

Faites chauffer les moteurs et musclez vos doigts, la Médiathèque vous invite à participer à un tournoi de Mario Kart sur Switch. Tentez votre chance en famille ou entre amis !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-06T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-06T15:30:00.000+02:00

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https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/a-venir/269-mini-tournoi-mario-kart 02 99 05 30 60 mediatheque@ville-bruz.fr

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



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