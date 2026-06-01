Les instants de la Micro-Folie: MATISSE VOYAGEUR EN QUÊTE DE LUMIÈRE DE RAPHAËL MILLET Arès
Les instants de la Micro-Folie: MATISSE VOYAGEUR EN QUÊTE DE LUMIÈRE DE RAPHAËL MILLET Arès mercredi 30 septembre 2026.
Arès
Les instants de la Micro-Folie: MATISSE VOYAGEUR EN QUÊTE DE LUMIÈRE DE RAPHAËL MILLET
13 Avenue de Bordeaux Arès Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 17:00:00
fin : 2026-09-30 18:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Des sombres toiles figuratives des années d’apprentissage aux motifs lumineux et colorés des papiers découpés de son grand âge, quel chemin il aura parcouru ! La Microfolie se transforme le temps d’une projection. Nous vous invitons à vous baigner de lumière en découvrant ce documentaire autour d’une boisson.
Tout public Gratuit.
Lieu 13/15 avenue de Bordeaux, Micro- Folie d’Arès. .
13 Avenue de Bordeaux Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 24 98 micro-folie@ares-ville.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les instants de la Micro-Folie: MATISSE VOYAGEUR EN QUÊTE DE LUMIÈRE DE RAPHAËL MILLET
L’événement Les instants de la Micro-Folie: MATISSE VOYAGEUR EN QUÊTE DE LUMIÈRE DE RAPHAËL MILLET Arès a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme d’Arès
À voir aussi à Arès (Gironde)
- Accueil des adhérents Arès 5 juin 2026
- Concept Pop-Rock Arès 5 juin 2026
- Concert Robert & Mitchum Quiche my ass Espace Brémontier Arès 5 juin 2026
- Bébé Zen Route du temple Arès 6 juin 2026
- Balade et pêche à pied à marée basse Arès 6 juin 2026