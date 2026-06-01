Arès

Les instants de la Micro-Folie: MATISSE VOYAGEUR EN QUÊTE DE LUMIÈRE DE RAPHAËL MILLET

13 Avenue de Bordeaux Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 17:00:00

fin : 2026-09-30 18:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Des sombres toiles figuratives des années d’apprentissage aux motifs lumineux et colorés des papiers découpés de son grand âge, quel chemin il aura parcouru ! La Microfolie se transforme le temps d’une projection. Nous vous invitons à vous baigner de lumière en découvrant ce documentaire autour d’une boisson.

Tout public Gratuit.

Lieu 13/15 avenue de Bordeaux, Micro- Folie d’Arès. .

13 Avenue de Bordeaux Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 24 98 micro-folie@ares-ville.fr

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English : Les instants de la Micro-Folie: MATISSE VOYAGEUR EN QUÊTE DE LUMIÈRE DE RAPHAËL MILLET

L’événement Les instants de la Micro-Folie: MATISSE VOYAGEUR EN QUÊTE DE LUMIÈRE DE RAPHAËL MILLET Arès a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme d’Arès