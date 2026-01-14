Les Instants du Domaine Landron Chartier Domaine Landron Chartier Ancenis-Saint-Géréon
Les Instants du Domaine Landron Chartier Domaine Landron Chartier Ancenis-Saint-Géréon vendredi 5 juin 2026.
Ancenis-Saint-Géréon
Les Instants du Domaine Landron Chartier
Domaine Landron Chartier 657 Boulevard des Airennes Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 10:00:00
fin : 2026-06-06 21:00:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06
Les Instants Landron Chartier, c’est un week-end au domaine pour profiter d’un verre, découvrir les nouveaux millésimes et passer un bon moment ensemble, tout simplement.
Tout le week-end en accès libre
– Dégustation des vins du domaine
– Bar et restauration
– Jeux et gaming
– Animation enfants
– Peinture de cuve.
Vendredi 5 juin
18h Happy Hour
Samedi 6 juin
10h30 Balade gourmande dans les vignes
11h Découverte des vignes en combi
14h Wine vélo tour
16h Visite de cuverie.
Venez découvrir la nouveauté de l’été la Douce Folie Spritz, issu d’une collaboration créative entre Distiloire et le domaine Landron Chartier.
Un apéritif 100% artisanal et bio, il est idéal en base pour un spritz à la française ! .
Domaine Landron Chartier 657 Boulevard des Airennes Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 83 58 32 71 contact@landronchartier.fr
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English :
Les Instants Landron Chartier is a weekend at the estate to enjoy a glass of wine, discover new vintages and simply have a good time together.
L’événement Les Instants du Domaine Landron Chartier Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-04-29 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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