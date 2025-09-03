Les Jacobambins Mojurzikong Théâtre des Jacobins Dinan

Les Jacobambins Mojurzikong Théâtre des Jacobins Dinan mercredi 11 mars 2026.

Les Jacobambins Mojurzikong

Théâtre des Jacobins 23 Rue de l’Horloge Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-11 17:30:00

fin : 2026-03-11 18:30:00

2026-03-11

Contraint de s’arrêter dans une galaxie inconnue, un vaisseau interstellaire arrive sur la planète Paterre. L’équipage y croise des dinosaures, un cow-boy ou une grand-mère minière… Il découvre aussi l’existence d’un précieux minerai dont l’usage détourné peut mettre en péril le Mojurzikong, un dinosaure intergalactique… Une captivante fantaisie spatiale entre théâtre d’objets, cinéma d’animation et concert dont la fantaisie ludique n’a d’égale que l’agilité magique.

Conception et illustration Émeric Guémas Conception et musique Jérôme Lorichon

Dès 6 ans .

