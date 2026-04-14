Les Jardins ouverts et métiers d’antan, Jardin privé, Obermodern-Zutzendorf

Les Jardins ouverts et métiers d’antan Dimanche 7 juin, 14h00 Jardin privé Bas-Rhin

gratuité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

L’Association OZCOUR organise l’ouverture de plus d’une dizaine de jardins sur la commune d’Obermodern/Zutzendorf au coeur desquels des démonstrations de Métiers Anciens seront proposées.

Jardin privé 35 Rue Hanau Lichtenberg 67330 Zutzendorf Obermodern-Zutzendorf 67330 Zutzendorf Bas-Rhin Grand Est 0620923337 http://www.ozcour.fr Jardin ouvert et découverte de métiers anciens. parking à proximité

L’Association OZCOUR organise l’ouverture de plus d’une dizaine de jardins sur la commune d’Obermodern/Zutzendorf au coeur desquels des démonstrations de Métiers Anciens seront proposées.

association ozcour