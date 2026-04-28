Obermodern-Zutzendorf

Soirée festive

1 PLACE DE L’EGLISE Obermodern-Zutzendorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

L’association OZ’Cour organise avec la collaboration de l’association Oh ZUt, une soirée festive avec un spectacle et un groupe de musique.

Soirée festive

Un cadre historique à découvrir et préserver cette soirée se déroulera sur la place de l’église à Zutzendorf, un lieu charmant et riche d’histoire.

Cependant, si la météo devait être capricieuse, nous serons prêts à nous replier à Obermodern au 53, Rue de la Moder.

Nous restons fidèles à notre objectif célébrer le patrimoine tout en créant des moments conviviaux pour tous.

Un événement pour toute la famille !

Que vous veniez en famille, entre amis ou seul, nous vous garantissons une soirée pleine de joie, de rires et de bons moments partagés. N’hésitez pas à inviter vos proches et à nous rejoindre pour une soirée inoubliable !

Votre présence et votre soutien nous motivent à organiser des actions toujours plus fédératrices.

Nous avons hâte de partager cette belle soirée avec vous ! 0 .

1 PLACE DE L’EGLISE Obermodern-Zutzendorf 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 20 92 33 37 CONTACT@OZCOUR.FR

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English :

The OZ’Cour association, in collaboration with the Oh ZUt association, is organizing a festive evening with a show and a live band.

L’événement Soirée festive Obermodern-Zutzendorf a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre