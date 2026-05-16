Obermodern-Zutzendorf

Les Jardins Ouverts

4 rue d’obermodern Obermodern-Zutzendorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Venez nombreux découvrir des magnifiques jardins au cœur de notre belle commune d’Obermodern-Zutzendorf. Venez flâner, admirer et discuter autour des plantes, tout en profitant des œuvres des artistes locaux.

Curieux, amoureux des beaux jardins, des belles fermes,

L’association OZ’Cour organise la 5eme édition des Jardins Ouverts à Obermodern Zutzendorf.

Dans les jardins ouverts, les cours arborés ou les fermes, des artisans montreront leur savoir-faire ancien pour le plaisir de partager des connaissances; de belles découvertes en perspective !



Cette manifestation a pour but de créer du lien entre les habitants du village et des environs, de découvrir des endroits habituellement cachés, de partager un moment convivial, d’échanger des idées de plantation sans but commercial l’accès est libre.

Cela sera l’occasion de faire une promenade à pied ou à vélo entre les différents sites. 0 .

4 rue d’obermodern Obermodern-Zutzendorf 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 20 92 33 37 contact@ozcour.fr

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English :

Come and discover the magnificent gardens in the heart of our beautiful village of Obermodern-Zutzendorf. Come and stroll, admire and discuss plants, while enjoying the works of local artists.

L’événement Les Jardins Ouverts Obermodern-Zutzendorf a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre