Les Jardins sonores de Villarceaux, Domaine régional de Villarceaux, Chaussy

Les Jardins sonores de Villarceaux Samedi 18 juillet, 14h00 Domaine régional de Villarceaux Val-d’Oise

Informations : 01 77 21 19 46 et contact@jardinssonores.fr. (Attention prévoir d’arriver 20 minutes avant le débutd u concert pour vous rendre à l’Orangerie du château du Haut, non accessible aux PMR)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T21:00:00+02:00

Pour la première édition des Jardins sonores de Villarceaux, le domaine accueille une journée de festival, pensée comme une rencontre entre patrimoine, verdure et musique vivante.

En partenariat avec Maisons-Laffitte Jazz Festival, retrouvez Angelo Debarre Trio, figure internationale du swing manouche et grand héritier de Django Reinhardt, ainsi que le duo Airelle Besson & Lionel Suarez, distingués aux Victoires du Jazz, réunissant trompette et accordéon dans un dialogue traversé de valses musettes et d’improvisations.

Tout au long de l’après-midi, la samba de roda du collectif Roda do Boca Rum rythme le jardin de l’orangerie et installe une atmosphère festive et conviviale. Deux scènes, un bar et une offre de restauration accompagnent cette journée musicale exceptionnelle, à écouter autant qu’à danser !

– Pass journée (3 concerts) : 29,90 €

– Tarif réduit (demandeur d’emploi et étudiants) : 19,90 €

– Gratuit pour les -12 ans, dans la limite des places disponibles

Domaine régional de Villarceaux D142, 95710 Chaussy Chaussy 95710 Val-d’Oise Île-de-France http://villarceaux.iledefrance.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://jardinssonores.fr »}] Labellisé « Jardin remarquable », le parc du domaine de Villarceaux se compose d’un jardin à la française et d’un jardin à l’anglaise, d’un vertugadin bordé de 14 statues provenant d’Italie, d’un grand étang, d’une terrasse médiévale et d’un jardin de plantes médicinales. On y trouve aussi l’un des rares exemples de jardin sur l’eau préservés en France. L’ensemble du domaine a reçu le label « Espace végétal écologique » en 2012.

Carte blanche au Maisons-Laffitte – Jazz Festival

Lucille Reyboz