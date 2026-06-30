Les Jeudis de Barbentane Django Taylor Jardin de la Tour Anglica Barbentane
jeudi 13 août 2026 · Jardin de la Tour Anglica · Barbentane
Informations pratiques
Barbentane
Les Jeudis de Barbentane Django Taylor
Jeudi 13 août 2026 à partir de 21h. Jardin de la Tour Anglica Chemin du Séquier Barbentane Bouches-du-Rhône
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Les Jeudis de Barbentane Django Taylor
Les Jeudis de Barbentane Django Taylor au Jardin Tour Anglica.
Le quatuor composé de Karim Tobbi, Jérémie Schacre, Mathieu Césari, Stéphane Bularz présente Django Taylor, un projet musical unique qui transporte les auditeurs dans l’atmosphère des années 30′. Retrouvez les mélodies envoûtantes de Freddy Taylor et Django Reinhardt durant cette soirée étoilée. .
Jardin de la Tour Anglica Chemin du Séquier Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 85 85
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English :
Thursdays in Barbentane Django Taylor
L’événement Les Jeudis de Barbentane Django Taylor Barbentane a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence