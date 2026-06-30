UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Barbentane

Les Jeudis de Barbentane Django Taylor Jardin de la Tour Anglica Barbentane

jeudi 13 août 2026 · Jardin de la Tour Anglica · Barbentane

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Jardin de la Tour Anglica
Adresse
Chemin du Séquier
Ville
13570 Barbentane
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
13 13 13

Barbentane

Les Jeudis de Barbentane Django Taylor

Jeudi 13 août 2026 à partir de 21h. Jardin de la Tour Anglica Chemin du Séquier Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Les Jeudis de Barbentane Django Taylor
Les Jeudis de Barbentane Django Taylor au Jardin Tour Anglica.

Le quatuor composé de Karim Tobbi, Jérémie Schacre, Mathieu Césari, Stéphane Bularz présente Django Taylor, un projet musical unique qui transporte les auditeurs dans l’atmosphère des années 30′. Retrouvez les mélodies envoûtantes de Freddy Taylor et Django Reinhardt durant cette soirée étoilée.   .

Jardin de la Tour Anglica Chemin du Séquier Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 85 85 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Thursdays in Barbentane Django Taylor

L’événement Les Jeudis de Barbentane Django Taylor Barbentane a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

À voir aussi à Barbentane (Bouches-du-Rhône)