Les Jeudis de Barbentane Le Chef Jardin de la Tour Anglica Barbentane

Informations pratiques

Barbentane

Les Jeudis de Barbentane Le Chef

Jeudi 6 août 2026 à partir de 21h. Jardin de la Tour Anglica Chemin du Séquier Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Les Jeudis de Barbentane Le Chef

Les Jeudis de Barbentane Le Chef au Jardin Tour Anglica.



Basée sur deux scenarii de Federico Fellini, cette fantaisie musicale nous entraîne dans l’univers onirique du grand réalisateur, où la plupart des personnages sont persuadés de détenir la vérité et d’être, de ce fait incontestable, le centre du monde.



Olivier Pauls et les musiciens de l’Opéra de Marseille vous entraîne dans une fantaisie humoristique. .

Jardin de la Tour Anglica Chemin du Séquier Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 85 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Thursdays in Barbentane The Chef

L’événement Les Jeudis de Barbentane Le Chef Barbentane a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence