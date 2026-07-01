Les Jeudis de Barbentane En attendant Marcel Espace Baron de Chabert Barbentane
jeudi 30 juillet 2026 · Espace Baron de Chabert · Barbentane
Informations pratiques
Barbentane
Les Jeudis de Barbentane En attendant Marcel
Jeudi 30 juillet 2026 à partir de 18h. Espace Baron de Chabert 3 Place Le Cours Barbentane Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Les Jeudis de Barbentane En attendant Marcel.
Les Jeudis de Barbentane En attendant Marcel à l’Esplanade Frédéric Mistral.
La compagnie Dans la Cour des Grands est de retour pour son spectacle En attendant Marcel .
Transporté en 1955, le public et l’équipe de tournage qui a participé à la création des films de Marcel Pagnol. L’équipe partage avec vous des confidences qui les incitent à rejouer les extraits de la filmographie du dramaturge provençal. .
Espace Baron de Chabert 3 Place Le Cours Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 85 85
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English :
Thursdays in Barbentane Waiting for Marcel.
L’événement Les Jeudis de Barbentane En attendant Marcel Barbentane a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence