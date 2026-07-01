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AGENDA · Barbentane

Les Jeudis de Barbentane En attendant Marcel Espace Baron de Chabert Barbentane

jeudi 30 juillet 2026 · Espace Baron de Chabert · Barbentane

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Espace Baron de Chabert
Adresse
3 Place Le Cours
Ville
13570 Barbentane
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
15 15 15

Barbentane

Les Jeudis de Barbentane En attendant Marcel

Jeudi 30 juillet 2026 à partir de 18h. Espace Baron de Chabert 3 Place Le Cours Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Les Jeudis de Barbentane En attendant Marcel.
Les Jeudis de Barbentane En attendant Marcel à l’Esplanade Frédéric Mistral.

La compagnie Dans la Cour des Grands est de retour pour son spectacle En attendant Marcel .
Transporté en 1955, le public et l’équipe de tournage qui a participé à la création des films de Marcel Pagnol. L’équipe partage avec vous des confidences qui les incitent à rejouer les extraits de la filmographie du dramaturge provençal.   .

Espace Baron de Chabert 3 Place Le Cours Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 85 85 

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English :

Thursdays in Barbentane Waiting for Marcel.

L’événement Les Jeudis de Barbentane En attendant Marcel Barbentane a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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