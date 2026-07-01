Les Jeudis de Barbentane En attendant Marcel Espace Baron de Chabert Barbentane

Informations pratiques

Barbentane

Les Jeudis de Barbentane En attendant Marcel

Jeudi 30 juillet 2026 à partir de 18h. Espace Baron de Chabert 3 Place Le Cours Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Les Jeudis de Barbentane En attendant Marcel.

Les Jeudis de Barbentane En attendant Marcel à l’Esplanade Frédéric Mistral.



La compagnie Dans la Cour des Grands est de retour pour son spectacle En attendant Marcel .

Transporté en 1955, le public et l’équipe de tournage qui a participé à la création des films de Marcel Pagnol. L’équipe partage avec vous des confidences qui les incitent à rejouer les extraits de la filmographie du dramaturge provençal. .

Espace Baron de Chabert 3 Place Le Cours Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 85 85

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English :

Thursdays in Barbentane Waiting for Marcel.

L’événement Les Jeudis de Barbentane En attendant Marcel Barbentane a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence