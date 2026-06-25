Les Jeudis de Cap 33 Les séances d’appronfondissement Baby athlétisme Salle Polyvalente Landiras jeudi 9 juillet 2026.

Landiras

Les Jeudis de Cap 33 Les séances d’appronfondissement Baby athlétisme

Salle Polyvalente Rue André Dubourg Landiras Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:15:00

fin : 2026-07-09 19:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball.

Sur réservation, de 3 à 7 ans avec participation d’un parent. .

Salle Polyvalente Rue André Dubourg Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12

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English : Les Jeudis de Cap 33 Les séances d’appronfondissement Baby athlétisme

L’événement Les Jeudis de Cap 33 Les séances d’appronfondissement Baby athlétisme Landiras a été mis à jour le 2026-06-25 par La Gironde du Sud