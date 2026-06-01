Les jeudis de la rentrée, Place de Graveson, Genève

Les jeudis de la rentrée Jeudi 20 août, 16h30 Place de Graveson

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-20T16:30:00+02:00 – 2026-08-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-20T16:30:00+02:00 – 2026-08-20T20:00:00+02:00

L’après‑midi s’ouvre avec un atelier musique dédié aux enfants de 9 à 11 ans, un moment ludique et sensoriel où ils explorent rythmes, silences et sons à travers des jeux et la découverte d’instruments variés. Guidés par le musicien Tom Mendy, les enfants expérimentent, écoutent, créent et s’amusent. À la fin de l’atelier, ils auront même l’occasion de rencontrer un groupe musical avant son concert sur le camion‑scène 20 Mille Lieux.

Inscription par mail à culture@thonex.ch

La soirée se poursuit avec TGM2F, alias Ta Grand‑Mère et Deux Flûtes, une fanfare minimaliste au style inclassable. Inspiré par la peinture et les vieilles cassettes de musiques électroniques, le groupe navigue entre swing, musiques méditatives, twist, afro beat et sonorités balkaniques. Une expérience musicale singulière, vibrante et pleine de surprises, idéale pour prolonger la fête en plein air.

Place de Graveson

Jeudi 20 août 2026

⏰ De 16h30 à 19h45

Atelier musical pour les enfants de 9 à 11 ans et le concert tout public

Gratuit

Place de Graveson Place de Graveson, 1226 Thônex Genève 1226 Genève [{« link »: « mailto:culture@thonex.ch »}]

Une journée musicale pour petits et grands!

Juliette Mauler