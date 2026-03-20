Les Jeudis de l’actualité : à quoi bon apprendre à l’heure du numérique ? Médiathèque Edmond Rostand Paris

Comment mieux apprendre ?

Comment notre cerveau sélectionne-t-il les informations qu’il juge les plus pertinentes ?

Notre système attentionnel nous permet en théorie de trier, de hiérarchiser, de retenir. Mais cette capacité de focalisation essentielle à tout apprentissage est-elle mise à l’épreuve par la masse, la vitesse et la diversité des contenus auxquels nous sommes désormais exposés ? Notre capacité à mémoriser durablement diminue-t-elle avec le numérique, ou notre cerveau est-il au contraire en train de s’adapter à une nouvelle façon de penser et de connaître ?

Au-delà de ces questions cognitives, les effets des réseaux sociaux et de l’intelligence artificielle sur la société apparaissent aujourd’hui massifs : cyberharcèlement, isolement, désinformation massive, santé mentale… Les effets délétères s’accumulent et deviennent un enjeu de santé publique. Dès lors, faut-il suivre l’exemple de l’Australie et interdire les réseaux sociaux aux adolescents ? Est-ce possible et est-ce souhaitable ? Quelle place accorder à l’IA dans nos vies ?Une discussion pour mieux comprendre les mutations à l’œuvre aujourd’hui et demain.

Avec :

Grégoire Borst, professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l’éducation à Université Paris Cité. Il dirige le laboratoire CNRS de psychologie du développement et de l’éducation de l’enfant (LaPsyDE) à la Sorbonne.

Serge Tisseron, psychiatre, psychanalyste, co-responsable du DU de Cyberpsychologie de l’Université Paris Cité et membre de l’Académie des technologies. Il soutient en 1975 la première thèse française présentée sous forme de bande dessinée et met en évidence en 1983 un secret de la famille de Hergé à partir de l’analyse des albums de Tintin. Il produit et anime sur France Culture jusqu’en 2018 l’émission « Matières à penser », consacrée aux enjeux des technologies. Auteur de nombreux ouvrages, il a récemment coordonné Faut-il interdire les réseaux sociaux aux jeunes ? (Robert Laffont, 2025). Il publie cette année Machines maternelles : quand l’IA prend soin de nous (PUF, 2026).

Une rencontre autour de l’apprentissage dans un monde en profonde transformation, notamment à l’ère du numérique.

Le jeudi 11 juin 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-11T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-11T19:00:00+02:00_2026-06-11T20:30:00+02:00

Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris

+33144880717 david.tanne@paris.fr http://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand http://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand



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