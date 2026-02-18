Informations pratiques

Gujan-Mestras

Les jeudis de Larros & feu d’artifice

Place du Pointon Gujan-Mestras Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 19:30:00

fin : 2026-08-27 00:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Soirée de clôture

Musique, émotions partagées et esprit de fête accompagneront cette clôture exceptionnelle célébrant les 20 ans.

19h30 BANDA LES AMUSES GUEULES

21h30 CALLE MAMBO

Concert Folklore Latin Urban

23h00 FEU D’ARTIFICE

Tiré depuis la Jetée du Christ

23h15 ZOCCO BAIA • L’Ora d’Oro

Concert métissé

Restauration sur place avec l’Association Gujan-Mestras en Fêtes .

Place du Pointon Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 59 31 info.culture@ville-gujanmestras.fr

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English : Les jeudis de Larros & feu d’artifice

L’événement Les jeudis de Larros & feu d’artifice Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Gujan-Mestras