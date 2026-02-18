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Les jeudis de Larros & feu d’artifice Gujan-Mestras

jeudi 27 août 2026 · Gujan-Mestras

Les jeudis de Larros & feu d’artifice Gujan-Mestras

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Place du Pointon
Ville
33470 Gujan-Mestras
Département
Gironde
Tarif

Gujan-Mestras

Les jeudis de Larros & feu d’artifice

Place du Pointon Gujan-Mestras Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:30:00
fin : 2026-08-27 00:00:00

Date(s) :
2026-08-27

Soirée de clôture

Musique, émotions partagées et esprit de fête accompagneront cette clôture exceptionnelle célébrant les 20 ans.

19h30 BANDA LES AMUSES GUEULES

21h30 CALLE MAMBO
Concert Folklore Latin Urban

23h00 FEU D’ARTIFICE
Tiré depuis la Jetée du Christ

23h15 ZOCCO BAIA • L’Ora d’Oro
Concert métissé

Restauration sur place avec l’Association Gujan-Mestras en Fêtes   .

Place du Pointon Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 59 31  info.culture@ville-gujanmestras.fr

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English : Les jeudis de Larros & feu d’artifice

L’événement Les jeudis de Larros & feu d’artifice Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Gujan-Mestras

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