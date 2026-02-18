Les jeudis de Larros & feu d’artifice Gujan-Mestras
jeudi 27 août 2026 · Gujan-Mestras
Informations pratiques
Gujan-Mestras
Les jeudis de Larros & feu d’artifice
Place du Pointon Gujan-Mestras Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:30:00
fin : 2026-08-27 00:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Soirée de clôture
Musique, émotions partagées et esprit de fête accompagneront cette clôture exceptionnelle célébrant les 20 ans.
19h30 BANDA LES AMUSES GUEULES
21h30 CALLE MAMBO
Concert Folklore Latin Urban
23h00 FEU D’ARTIFICE
Tiré depuis la Jetée du Christ
23h15 ZOCCO BAIA • L’Ora d’Oro
Concert métissé
Restauration sur place avec l’Association Gujan-Mestras en Fêtes .
Place du Pointon Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 59 31 info.culture@ville-gujanmestras.fr
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English : Les jeudis de Larros & feu d’artifice
L’événement Les jeudis de Larros & feu d’artifice Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Gujan-Mestras
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