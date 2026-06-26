UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les jeudis de l’été Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet Nantes

Les jeudis de l’été Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet Nantes

Les jeudis de l’été Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet Nantes jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet

Adresse : 25 Rue du Jamet

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-09 –
Gratuit : oui  Tout public 

Tous les jeudis de l’été, l’équipe du centre socioculturel de Bellevue vous invite à partager un buffet préparé par les bénévoles du quartier à partir des légumes du jardin partagé au son d’un concert. Ambiance 100% conviviale garantie.

Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 46 44 22 bellevue@accoord.fr


Afficher la carte du lieu Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)