Les jeudis de l’été Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet Nantes jeudi 9 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-09 –

Gratuit : oui Tout public

Tous les jeudis de l’été, l’équipe du centre socioculturel de Bellevue vous invite à partager un buffet préparé par les bénévoles du quartier à partir des légumes du jardin partagé au son d’un concert. Ambiance 100% conviviale garantie.

Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 46 44 22 bellevue@accoord.fr



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