Les jeudis de l’été les jumeaux de l’Olympe en mosaïque Rom jeudi 27 août 2026.

Rom

Les jeudis de l’été les jumeaux de l’Olympe en mosaïque

Musée de Rauranum (1 place de l’Eglise) Rom Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 15:00:00

fin : 2026-08-27 17:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Créer, comprendre, toucher l’Histoire en famille un atelier créatif et ludique pour comprendre comment les Romains jouaient avec la lumière, les motifs et les matériaux. Petits et grands plongent au cœur de leur quotidien en fabriquant leur propre dessous de verre en mosaïque, à emporter chez soi. Notre fil rouge “Ombre et Lumière” se dévoile à travers deux figures mythologiques majeures Apollon, dieu du Soleil, symbole de clarté et d’éclat et Diane, déesse de la Lune, incarnation de la nuit et des reflets. Une immersion sensible où chaque tesselle capte la lumière… et fait revivre l’Antiquité entre vos mains.

Enfant à partir de 6 ans et accompagné d’un adulte

Le nombre de participant est limité. .

Musée de Rauranum (1 place de l’Eglise) Rom 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 26 98

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English : Les jeudis de l’été les jumeaux de l’Olympe en mosaïque

L’événement Les jeudis de l’été les jumeaux de l’Olympe en mosaïque Rom a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays Mellois