Les jeudis de l’été, Maison de quartier des Dervallières, Nantes
jeudi 13 août 2026 · Maison de quartier des Dervallières · Nantes
Informations pratiques
Les jeudis de l’été 13 et 20 août Maison de quartier des Dervallières Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-13T09:30:00+02:00 – 2026-08-13T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-20T09:30:00+02:00 – 2026-08-20T11:30:00+02:00
Temps convivial autour d’un petit déjeuner et d’une activité culturelle (spectacle ou atelier).
Ce temps peut avoir lieu dans différents lieux du quartier.
Retrouvez le programme à la Maison de quartier des Dervallières.
Maison de quartier des Dervallières 5 rue Auguste renoir, 44100 NANTES Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 46 02 17 »}]
Temps convivial autour d’un petit déjeuner et d’une activité culturelle (spectacle ou atelier) Petit déjeuner Ateliers
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Lancement des animations estivales : animations, spectacle et repas !, Jardin des lauriers – Michelle Palas, Nantes 1 juillet 2026
- Après-midi festive au Jardin Say, Jardin Say, Nantes 1 juillet 2026
- Animation au jardin partagé du Colibri, avec ECOS, Jardin Cueillette du Colibri, Nantes 1 juillet 2026
- Visite de chantiers – Tout savoir sur la nouvelle ligne 8 de busway, 51 boulevard Gustave Roch, Nantes 1 juillet 2026
- Festival théâtre 3 Petits Points !, Maison de quartier le Dix, Nantes 1 juillet 2026