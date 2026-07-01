Les jeudis de l’été, Maison de quartier des Dervallières, Nantes

Informations pratiques

Les jeudis de l’été 13 et 20 août Maison de quartier des Dervallières Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-13T09:30:00+02:00 – 2026-08-13T11:30:00+02:00

Fin : 2026-08-20T09:30:00+02:00 – 2026-08-20T11:30:00+02:00

Temps convivial autour d’un petit déjeuner et d’une activité culturelle (spectacle ou atelier).

Ce temps peut avoir lieu dans différents lieux du quartier.

Retrouvez le programme à la Maison de quartier des Dervallières.

Maison de quartier des Dervallières 5 rue Auguste renoir, 44100 NANTES Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 46 02 17 »}]

Temps convivial autour d’un petit déjeuner et d’une activité culturelle (spectacle ou atelier) Petit déjeuner Ateliers