Les Jeudis de Saint-Jean Concert de la Sonate à l’Opéra Lieu-dit Le Bourg Saint-Jean-de-Côle
Les Jeudis de Saint-Jean Concert de la Sonate à l’Opéra Lieu-dit Le Bourg Saint-Jean-de-Côle jeudi 13 août 2026.
Saint-Jean-de-Côle
Les Jeudis de Saint-Jean Concert de la Sonate à l’Opéra
Lieu-dit Le Bourg Eglise Saint-Jean-de-Côle Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 17:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Musique classique
De la Sonate à l’Opéra, Caroline Lartigaud sera au violon tandis que Charlotte Segonzac l’accompagnera au piano. .
Lieu-dit Le Bourg Eglise Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 14 15 bit.stjean@perigord-limousin.fr
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English : Les Jeudis de Saint-Jean Concert de la Sonate à l’Opéra
Classical music
L’événement Les Jeudis de Saint-Jean Concert de la Sonate à l’Opéra Saint-Jean-de-Côle a été mis à jour le 2026-06-16 par Isle-Auvézère
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