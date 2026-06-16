Les Jeudis de Saint-Jean Concert de la Sonate à l’Opéra Lieu-dit Le Bourg Saint-Jean-de-Côle jeudi 13 août 2026.

Saint-Jean-de-Côle

Les Jeudis de Saint-Jean Concert de la Sonate à l’Opéra

Lieu-dit Le Bourg Eglise Saint-Jean-de-Côle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 17:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Musique classique

De la Sonate à l’Opéra, Caroline Lartigaud sera au violon tandis que Charlotte Segonzac l’accompagnera au piano. .

Lieu-dit Le Bourg Eglise Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 14 15 bit.stjean@perigord-limousin.fr

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English : Les Jeudis de Saint-Jean Concert de la Sonate à l’Opéra

Classical music

L’événement Les Jeudis de Saint-Jean Concert de la Sonate à l’Opéra Saint-Jean-de-Côle a été mis à jour le 2026-06-16 par Isle-Auvézère