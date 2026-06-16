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Les Jeudis de Saint-Jean Concert de la Sonate à l’Opéra Lieu-dit Le Bourg Saint-Jean-de-Côle

Les Jeudis de Saint-Jean Concert de la Sonate à l’Opéra Lieu-dit Le Bourg Saint-Jean-de-Côle jeudi 13 août 2026.

Lieu : Lieu-dit Le Bourg

Adresse : Eglise

Ville : 24800 Saint-Jean-de-Côle

Département : Dordogne

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Saint-Jean-de-Côle

Les Jeudis de Saint-Jean Concert de la Sonate à l’Opéra

Lieu-dit Le Bourg Eglise Saint-Jean-de-Côle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 17:30:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Musique classique
De la Sonate à l’Opéra, Caroline Lartigaud sera au violon tandis que Charlotte Segonzac l’accompagnera au piano.   .

Lieu-dit Le Bourg Eglise Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 14 15  bit.stjean@perigord-limousin.fr

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English : Les Jeudis de Saint-Jean Concert de la Sonate à l’Opéra

Classical music

L’événement Les Jeudis de Saint-Jean Concert de la Sonate à l’Opéra Saint-Jean-de-Côle a été mis à jour le 2026-06-16 par Isle-Auvézère

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