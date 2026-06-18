Les Jeudis de Saint-Jean Concert Trio Cor et Cordes Lieu-dit Le Bourg Saint-Jean-de-Côle
Les Jeudis de Saint-Jean Concert Trio Cor et Cordes Lieu-dit Le Bourg Saint-Jean-de-Côle jeudi 6 août 2026.
Saint-Jean-de-Côle
Les Jeudis de Saint-Jean Concert Trio Cor et Cordes
Lieu-dit Le Bourg Eglise Saint-Jean-de-Côle Dordogne
Tarif : – – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 17:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Musique classique
Le violon et le violoncelle s’accordent avec le cor pour ce trio constitué de Caroline Lartigaud, Bernadette Dobos et David Meyer Au programme Vivaldi, Mozart, Haendel et d’autres compositeurs pour un ensemble classique et original. .
Lieu-dit Le Bourg Eglise Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 14 15 bit.stjean@perigord-limousin.fr
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English : Les Jeudis de Saint-Jean Concert Trio Cor et Cordes
Classical music
L’événement Les Jeudis de Saint-Jean Concert Trio Cor et Cordes Saint-Jean-de-Côle a été mis à jour le 2026-06-18 par Isle-Auvézère
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