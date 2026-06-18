Les Jeudis de Saint-Jean Concert Trio Cor et Cordes Lieu-dit Le Bourg Saint-Jean-de-Côle jeudi 6 août 2026.

Saint-Jean-de-Côle

Les Jeudis de Saint-Jean Concert Trio Cor et Cordes

Lieu-dit Le Bourg Eglise Saint-Jean-de-Côle Dordogne

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 17:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Musique classique

Le violon et le violoncelle s’accordent avec le cor pour ce trio constitué de Caroline Lartigaud, Bernadette Dobos et David Meyer Au programme Vivaldi, Mozart, Haendel et d’autres compositeurs pour un ensemble classique et original. .

Lieu-dit Le Bourg Eglise Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 14 15 bit.stjean@perigord-limousin.fr

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English : Les Jeudis de Saint-Jean Concert Trio Cor et Cordes

Classical music

L’événement Les Jeudis de Saint-Jean Concert Trio Cor et Cordes Saint-Jean-de-Côle a été mis à jour le 2026-06-18 par Isle-Auvézère