Exposition de Jean-Pierre Karan Borderie Rue du château Saint-Jean-de-Côle
dimanche 9 août 2026 · Rue du château · Saint-Jean-de-Côle
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Côle
Exposition de Jean-Pierre Karan Borderie
Rue du château Office de tourisme Saint-Jean-de-Côle Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-16 18:30:00
Date(s) :
2026-08-09
Peintre plasticien oscillant entre évocations figuratives et formes plus abstraites, interprétation de l’art et de l’imaginaire .
Rue du château Office de tourisme Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 14 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de Jean-Pierre Karan Borderie
L’événement Exposition de Jean-Pierre Karan Borderie Saint-Jean-de-Côle a été mis à jour le 2026-04-16 par Isle-Auvézère
À voir aussi à Saint-Jean-de-Côle (Dordogne)
- Exposition de Lys B Rue du château Saint-Jean-de-Côle 13 juillet 2026
- Atelier Pierre Magique Place du Château Saint-Jean-de-Côle 15 juillet 2026
- Exposition de Virginie Amir Tahmasseb Rue du Château Saint-Jean-de-Côle 20 juillet 2026
- Eté actif Jeu d’orientation pour toute la famille Saint-Jean-de-Côle 31 juillet 2026
- Cyrano de Bergerac Saint-Jean-de-Côle 3 août 2026