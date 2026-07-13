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AGENDA · Saint-Jean-de-Côle

Exposition de Jean-Pierre Karan Borderie Rue du château Saint-Jean-de-Côle

dimanche 9 août 2026 · Rue du château · Saint-Jean-de-Côle

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue du château
Adresse
Office de tourisme
Ville
24800 Saint-Jean-de-Côle
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Jean-de-Côle

Exposition de Jean-Pierre Karan Borderie

Rue du château Office de tourisme Saint-Jean-de-Côle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-16 18:30:00

Date(s) :
2026-08-09

Peintre plasticien oscillant entre évocations figuratives et formes plus abstraites, interprétation de l’art et de l’imaginaire   .

Rue du château Office de tourisme Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 14 15 

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English : Exposition de Jean-Pierre Karan Borderie

L’événement Exposition de Jean-Pierre Karan Borderie Saint-Jean-de-Côle a été mis à jour le 2026-04-16 par Isle-Auvézère

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