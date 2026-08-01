Concert de Samuel Garcia Saint-Jean-de-Côle
mardi 11 août 2026 · Saint-Jean-de-Côle
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Côle
Concert de Samuel Garcia
Eglise Saint Jean Baptiste Saint-Jean-de-Côle Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Voyage à travers les plus belles chansons traditionnelles de Turquie, de Grèce, d’Arménie et d’autres régions du monde.
Au chant Samuel s’accompagne d’une guitare microtonale permettant d’interpréter les maqâms (modes à quarts de ton), il invite le public à découvrir un répertoire rare, empreint de poésie, de douceur et d’émotion.
Inspiré de la tradition des bardes d’Anatolie, les Aşık, il propose un véritable voyage musical et intérieur, où les frontières s’effacent au profit de la rencontre entre les cultures. .
Eglise Saint Jean Baptiste Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert de Samuel Garcia
L’événement Concert de Samuel Garcia Saint-Jean-de-Côle a été mis à jour le 2026-07-27 par Isle-Auvézère
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