Informations pratiques

Saint-Jean-de-Côle

Concert de Samuel Garcia

Eglise Saint Jean Baptiste Saint-Jean-de-Côle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 18:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Voyage à travers les plus belles chansons traditionnelles de Turquie, de Grèce, d’Arménie et d’autres régions du monde.

Au chant Samuel s’accompagne d’une guitare microtonale permettant d’interpréter les maqâms (modes à quarts de ton), il invite le public à découvrir un répertoire rare, empreint de poésie, de douceur et d’émotion.

Inspiré de la tradition des bardes d’Anatolie, les Aşık, il propose un véritable voyage musical et intérieur, où les frontières s’effacent au profit de la rencontre entre les cultures. .

Eglise Saint Jean Baptiste Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert de Samuel Garcia

L’événement Concert de Samuel Garcia Saint-Jean-de-Côle a été mis à jour le 2026-07-27 par Isle-Auvézère