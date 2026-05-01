Les Jeudis de Soultz Les jeudis du temple Soultz-Haut-Rhin
Les Jeudis de Soultz Les jeudis du temple Soultz-Haut-Rhin jeudi 7 mai 2026.
Soultz-Haut-Rhin
Les Jeudis de Soultz Les jeudis du temple
Place de la République Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-07 19:00:00
fin : 2026-05-07 23:59:00
Date(s) :
2026-05-07 2026-05-21 2026-05-28
Pour le mois de mai
– 7 mai à 19h Musique folk suédoise avec le groupe Blizare
– 21 mai à 19h MokaDuo, musique cubaine et brésilienne
– 28 mai à 19h Cordes et âme, chansons séfarades et ottomanes 0 .
Place de la République Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 25 40
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English :
L’événement Les Jeudis de Soultz Les jeudis du temple Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller
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