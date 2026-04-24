Les Jeudis du Patrimoine Sarlat-la-Canéda
Les Jeudis du Patrimoine Sarlat-la-Canéda jeudi 21 mai 2026.
Sarlat-la-Canéda
Les Jeudis du Patrimoine
Salle du conseil municipal Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 12:30:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21 2026-06-18
Rendez-vous à 12h30, salle du conseil municipal au 1er étage de l’hôtel de ville.
– 21 mai La loi de 1962 et l’héritage patrimonial de Malraux à Sarlat
par Karine Da Cruz, cheffe de projet Ville d’Art et d’Histoire.
– 18 juin Pierre sèche en Périgord Noir contexte et diversité par Jean-Jacques JARRIGE, géologue, auteur, conservateur de la Maison de la Pierre sèche et du Causse de Daglan . .
Salle du conseil municipal Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 29 82 98 patrimoine@sarlat.fr
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English : Les Jeudis du Patrimoine
L’événement Les Jeudis du Patrimoine Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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