Sarlat-la-Canéda

Les Jeudis du Patrimoine

Salle du conseil municipal Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 12:30:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21 2026-06-18

Rendez-vous à 12h30, salle du conseil municipal au 1er étage de l’hôtel de ville.

– 21 mai La loi de 1962 et l’héritage patrimonial de Malraux à Sarlat

par Karine Da Cruz, cheffe de projet Ville d’Art et d’Histoire.

– 18 juin Pierre sèche en Périgord Noir contexte et diversité par Jean-Jacques JARRIGE, géologue, auteur, conservateur de la Maison de la Pierre sèche et du Causse de Daglan . .

Salle du conseil municipal Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 29 82 98 patrimoine@sarlat.fr

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English : Les Jeudis du Patrimoine

L’événement Les Jeudis du Patrimoine Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir