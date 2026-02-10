Les Jeudis du Pin Haras national du Pin Le Pin-au-Haras

Les Jeudis du Pin

Haras national du Pin Carrière de la Poste Le Pin-au-Haras Orne

Début : 2026-07-09 16:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

L’incontournable représentation équestre, avec sa grande variété de numéros, reste la plus attendue par nos visiteurs. Chaque jeudi, de juin à mi-septembre, nos cavaliers et artistes proposent une présentation très complète de l’art équestre, devenue, par sa qualité, une véritable institution.

En fin de spectacle, les agents du Haras, en vestes rouges, présentent les attelages de tradition devant le château. .

Haras national du Pin Carrière de la Poste Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr

English : Les Jeudis du Pin

