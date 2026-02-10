Les Jeudis du Pin Haras national du Pin Le Pin-au-Haras
Les Jeudis du Pin Haras national du Pin Le Pin-au-Haras jeudi 30 juillet 2026.
Les Jeudis du Pin
Haras national du Pin Carrière de la Poste Le Pin-au-Haras Orne
Début : 2026-07-30 16:00:00
fin : 2026-07-30
2026-07-30
L’incontournable représentation équestre, avec sa grande variété de numéros, reste la plus attendue par nos visiteurs. Chaque jeudi, de juin à mi-septembre, nos cavaliers et artistes proposent une présentation très complète de l’art équestre, devenue, par sa qualité, une véritable institution.
En fin de spectacle, les agents du Haras, en vestes rouges, présentent les attelages de tradition devant le château. .
Haras national du Pin Carrière de la Poste Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr
