Les Jeudis en Alexandrie Za Ville au Coq Saint-Briac-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Briac-sur-Mer

Les Jeudis en Alexandrie

Za Ville au Coq 30 Rue des Artisans Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 17:00:00

fin : 2026-08-06 20:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Chaque jeudi d’été, mon atelier de Saint-Briac ouvre ses portes.

Une invitation à découvrir les œuvres dans leur lieu de création, à prendre le temps d’échanger autour de la peinture… et tout simplement à partager un moment.

Lieu Atelier Alexandre Motte Dinard

Dates Les jeudis 16, 23 et 30 juillet et 6, 13, 20 août

De 17 h à 20 h 30 .

Za Ville au Coq 30 Rue des Artisans Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 07 39 05 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Jeudis en Alexandrie Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-16 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme