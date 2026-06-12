LES JEUDIS EN MALEPÈRE 2026 DOMAINE ROSE ET PAUL Arzens jeudi 2 juillet 2026.

Arzens

LES JEUDIS EN MALEPÈRE 2026 DOMAINE ROSE ET PAUL

142 Chemin de la Malepère Arzens Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-07-02 22:30:00

Date(s) :

2026-07-02

Cet été, les Jeudis en Malepère reviennent pour une soirée placée sous le signe de la convivialité.

Venez profiter d’un moment unique au coeur du terroir de Malepère au DOMAINE ROSE ET PAUL à Arzens.

Vente à la bouteille, restauration sur place, musique live et ambiance festive rythmeront cette soirée estivale.

Entre amis ou en famille, laissez-vous porter par la douceur de cette soirée d’été et venez célébrer ensemble le plaisir du vin et du partage.

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142 Chemin de la Malepère Arzens 11290 Aude Occitanie +33 6 24 97 34 31

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English :

This summer, Les Jeudis en Malepère return for an evening of conviviality.

Come and enjoy a unique moment in the heart of the Malepère terroir at DOMAINE ROSE ET PAUL in Arzens.

Bottle sales, on-site catering, live music and a festive atmosphere will set the pace for this summer evening.

With friends or family, let yourself be carried away by the warm summer evening and come celebrate the pleasure of wine and sharing.

L’événement LES JEUDIS EN MALEPÈRE 2026 DOMAINE ROSE ET PAUL Arzens a été mis à jour le 2026-06-08 par