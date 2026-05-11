ESTIVALES DE LA MALEPÈRE 2026 CLAIRE MOUTOU Arzens

Arzens

ESTIVALES DE LA MALEPÈRE 2026 CLAIRE MOUTOU

Place de l’Europe Arzens Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Conférence Dernières nouvelles des exoplanètes Claire MOUTOU, Chercheuse CNRS IRAP/OMP CNRS, CNES, Toulouse Université

Les exoplanètes ces mondes qui tournent autour d’autres étoiles que le soleil sont partout dans la galaxie. Depuis 30 ans, les astronomes les découvrent par milliers et explorent leur extrême diversité. Si les découvertes s’enchaînent, si de nombreux télescopes regardent dans toutes les directions pour les comprendre, il reste incroyablement difficile de connaître précisément ces planètes leurs climats, la nature de leur atmosphère, la présence d’eau liquide restent quasiment inaccessibles. Je ferai un panorama de ce qu’on a appris sur ces mondes lointains depuis 30 ans, et ce qu’il reste à investiguer. Je vous amènerai sur le long chemin de la question abyssale sommes-nous seuls dans l’univers ? .

Claire Moutou est directrice de recherche en astrophysique au CNRS. Après une thèse à Paris-Saclay, elle effectue des séjours de recherche dans les grands observatoires, notamment à l’Observatoire Européen de l’Hémisphère Sud au Chili, et au Maunakea à Hawai’i. Elle s’est consacrée à de grands projets instrumentaux pour l’observation des exoplanètes et a participé à la découverte d’une centaine de nouveaux systèmes planétaires.

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Place de l’Europe Arzens 11290 Aude Occitanie +33 4 68 76 28 13 estivales-malepere@orange.fr

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English :

Conference: Latest news on exoplanets Claire MOUTOU, CNRS researcher IRAP/OMP CNRS, CNES, Toulouse University

Exoplanets worlds orbiting stars other than the Sun are everywhere in the galaxy. For the past 30 years, astronomers have been discovering them by the thousands and exploring their extreme diversity. While one discovery follows another, and numerous telescopes look in all directions to understand them, it remains incredibly difficult to know exactly what these planets are: their climates, the nature of their atmospheres and the presence of liquid water remain virtually inaccessible. I’ll give an overview of what we’ve learned about these distant worlds over the last 30 years, and what remains to be investigated. I’ll take you down the long road to the abysmal question Are we alone in the universe?

Claire Moutou is a research director in astrophysics at the CNRS. After completing her PhD at Paris-Saclay, she spent a number of years working at major observatories, including the European Southern Hemisphere Observatory in Chile and Maunakea in Hawaii. She has been involved in major instrumental projects for the observation of exoplanets, and has contributed to the discovery of some one hundred new planetary systems.

L’événement ESTIVALES DE LA MALEPÈRE 2026 CLAIRE MOUTOU Arzens a été mis à jour le 2026-05-11 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme