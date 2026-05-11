ESTIVALES DE LA MALEPÈRE 2026 RAPHAËL JEANSON Arzens

Arzens

ESTIVALES DE LA MALEPÈRE 2026 RAPHAËL JEANSON

Place de l’Europe Arzens Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 20:30:00

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Dans la tête d’une araignée

Qu’elles chassent sur une toile ou à l’affût, les araignées sont des prédatrices redoutables, jouant un rôle clé dans la régulation des écosystèmes terrestres. Pourtant, elles souffrent d’une réputation injustement négative. On les pense solitaires, agressives et cannibales mais qu’en est-il réellement ? Cette conférence vous propose un voyage au cœur de leur biologie des techniques de chasse aussi ingénieuses qu’efficaces, des mœurs reproductives insolites, des capacités cognitives sous-estimées et une vie sociale insoupçonnée. Cette présentation bouscule les préjugés et permet de découvrir les araignées sous un angle nouveau. Et si vous changiez de regard sur ces créatures fascinantes ?

Raphaël Jeanson est éthologue au CNRS et mène ses recherches au Centre de Recherches sur la Cognition Animale de Toulouse. Ses travaux portent sur l’étude des comportements sociaux chez les arthropodes tels que les blattes, les abeilles, les fourmis et les araignées. Il cherche notamment à comprendre les mécanismes qui régissent la formation et le maintien des sociétés. Ses travaux explorent également les processus menant à l’émergence de comportements collectifs, comme la coordination des activités ou la répartition des tâches au sein des groupes sociaux. En 2024, il publie un ouvrage Dans la tête d’une araignée (éditions humenSciences), lauréat du prix Jacques Lacroix de l’Académie Française en 2025.

.

Place de l’Europe Arzens 11290 Aude Occitanie +33 4 68 76 28 13 estivales-malepere@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Inside the head of a spider

Whether hunting from a web or lying in wait, spiders are formidable predators, playing a key role in regulating terrestrial ecosystems. Yet they suffer from an unfairly negative reputation. They’re thought to be solitary, aggressive and cannibalistic, but what’s the truth? This talk takes you on a journey to the heart of their biology: ingenious and effective hunting techniques, unusual reproductive habits, underestimated cognitive abilities and an unsuspected social life. This presentation challenges preconceptions and reveals spiders in a whole new light. Why not change your perception of these fascinating creatures?

Raphaël Jeanson is an ethologist at the CNRS and conducts research at the Centre de Recherches sur la Cognition Animale in Toulouse. His work focuses on the study of social behavior in arthropods such as cockroaches, bees, ants and spiders. In particular, he seeks to understand the mechanisms that govern the formation and maintenance of societies. His work also explores the processes leading to the emergence of collective behaviors, such as the coordination of activities or the distribution of tasks within social groups. In 2024, he published Dans la tête d’une araignée (éditions humenSciences), winner of the Académie Française’s Jacques Lacroix prize in 2025.

L’événement ESTIVALES DE LA MALEPÈRE 2026 RAPHAËL JEANSON Arzens a été mis à jour le 2026-05-11 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme