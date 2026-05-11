ESTIVALES DE LA MALEPÈRE 2026 ORYAËLLE CHEVREL Arzens

Arzens

ESTIVALES DE LA MALEPÈRE 2026 ORYAËLLE CHEVREL

Place de l’Europe Arzens Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 20:30:00

fin : 2026-06-01

Date(s) :

2026-06-01

Mesurer la viscosité de la lave au coeur des volcans

Lors d’une éruption volcanique, la dynamique des coulées de lave et les risques qu’elles engendrent dépendent en grande partie de leur viscosité, une propriété contrôlée notamment par la température, la cristallinité et la teneur en bulles de gaz. Malgré son rôle central, la viscosité de la lave reste difficile à contraindre, en particulier par des mesures directes sur le terrain. Lors de cette conférence, je présenterai une approche permettant de mesurer la viscosité de laves actives in situ, au sein d’une coulée en activité. Mise en oeuvre en Islande, cette approche apporte de nouvelles contraintes sur le comportement des coulées de lave et ouvre des perspectives pour améliorer la compréhension et la prévision des aléas volcaniques associés.

Passionnée par la planétologie et l’étude de la Terre, Oryaëlle Chevrel a choisi la voie de la volcanologie pour satisfaire son attirance et sa quête de connaissance de son environnement.

Ses recherches et ses travaux sur la dynamique des écoulements de lave l’ont portée sur les sites volcaniques actifs tout autour de notre planète.

Canada, Japon, Mexique, Équateur, Galàpagos, Océan Indien, Islande… ont reçu sa visite et ses campagnes de mesures.

Au cours de ses activités, elle a mis au point un instrument original, unique au monde, de mesure in situ de la viscosité de la lave sur les coulées actives.

La mission qu’elle s’est donnée est également la modélisation et l’anticipation des trajets de lave pour en dresser une cartographie qui, en relation avec les autorités, est utilisée afin de diminuer les risques et protéger les populations.

Elle fait partie du comité éditorial de VOLCANICA, le premier journal international en accès ouvert Diamond en volcanologie.

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Place de l’Europe Arzens 11290 Aude Occitanie +33 4 68 76 28 13 estivales-malepere@orange.fr

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English :

Measuring the viscosity of lava at the heart of volcanoes

During a volcanic eruption, the dynamics of lava flows and the risks they pose depend to a large extent on their viscosity, a property controlled in particular by temperature, crystallinity and gas bubble content. Despite its central role, lava viscosity remains difficult to constrain, particularly through direct field measurements. In this talk, I will present an approach for measuring the viscosity of active lava in situ, within an active flow. Implemented in Iceland, this approach provides new insights into the behavior of lava flows, and opens up prospects for improving understanding and forecasting of the associated volcanic hazards.

Passionate about planetology and the study of the Earth, Oryaëlle Chevrel chose volcanology to satisfy her attraction and quest for knowledge of her environment.

Her research and work on the dynamics of lava flows have taken her to active volcanic sites all around our planet.

Canada, Japan, Mexico, Ecuador, the Galapagos Islands, the Indian Ocean, Iceland… have all been visited and measured.

In the course of her activities, she developed an original instrument, the only one of its kind in the world, for in situ measurement of lava viscosity on active flows.

Her mission also includes modeling and anticipating lava flow paths in order to draw up a map which, in conjunction with the authorities, is used to reduce risks and protect populations.

She is a member of the editorial board of VOLCANICA, the first international open-access Diamond journal in volcanology.

L’événement ESTIVALES DE LA MALEPÈRE 2026 ORYAËLLE CHEVREL Arzens a été mis à jour le 2026-05-11 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme