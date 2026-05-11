ESTIVALES DE LA MALEPÈRE 2026 LAURENCE TURETTI Arzens

Arzens

ESTIVALES DE LA MALEPÈRE 2026 LAURENCE TURETTI

Place de l’Europe Arzens Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Conférence Des Audois.es qui ont marqué l’Histoire

La conférence présentera quelques vies et parcours de femmes et d’hommes qui éclairent des épisodes de l’histoire audoise et nationale. Dans une présentation vivante et illustrée, elle abordera des figures emblématiques, parfois oubliées, de l’histoire. Pourquoi certains noms résonnent-ils encore aujourd’hui, tandis que d’autres ont sombré dans l’oubli ? À travers des portraits croisés, nous redécouvrirons des personnalités qui ont marqué leur époque et les ressorts de la mémoire et de l’oubli.

Docteur en histoire, Laurence Turetti connaît bien le département de l’Aude où elle vit et travaille. Chargée d’enseignement à l’IUT de Carcassonne UPVD (Université Perpignan Via Domitia), elle collabore à des magazines régionaux. Essayiste, elle a publié plusieurs ouvrages traitant du patrimoine et de l’histoire viticole.

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Place de l’Europe Arzens 11290 Aude Occitanie +33 4 68 76 28 13 estivales-malepere@orange.fr

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English :

Conference Audois.es who left their mark on history

The conference will present the lives and careers of men and women who shed light on episodes in Aude and national history. In a lively, illustrated presentation, she will look at emblematic, sometimes forgotten, figures from history. Why do some names still resonate today, while others have been forgotten? Through cross-referenced portraits, we rediscover the personalities who left their mark on their era, and the forces of memory and oblivion.

With a doctorate in history, Laurence Turetti knows the Aude department well, where she lives and works. A lecturer at the IUT de Carcassonne UPVD (Université Perpignan Via Domitia), she contributes to regional magazines. An essayist, she has published several works on winegrowing heritage and history.

L’événement ESTIVALES DE LA MALEPÈRE 2026 LAURENCE TURETTI Arzens a été mis à jour le 2026-05-11 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme